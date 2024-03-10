Saadet Partisi Polatlı adayı Nasuh Reşat Ayar kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Polatlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Polatlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Nasuh Reşat Ayar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NASUH REŞAT AYAR KİMDİR?

Nasuh Reşat Ayar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Polatlı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ POLATLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Polatlı adayı belli oldu. Saadet Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Nasuh Reşat Ayar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.