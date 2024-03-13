Saadet Partisi Palandöken adayı Ayhan Erkem kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Palandöken belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Palandöken belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Palandöken adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi PalandökenBelediye Başkan Adayı Ayhan Erkem kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYHAN ERKEM KİMDİR?

Ayhan Erkem, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Palandöken belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PALANDÖKEN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Palandöken adayı belli oldu. Saadet Partisi Palandöken Belediye Başkan Adayı Ayhan Erkem oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.