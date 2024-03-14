Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ortahisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Ortahisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ümit Çebi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÜMİT ÇEBİ KİMDİR?

Ümit Çebi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ortahisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ORTAHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ortahisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ümit Çebi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.