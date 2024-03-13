Saadet Partisi Oltu adayı Mustafa Macit kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Oltu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Oltu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Oltu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Mustafa Macit kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA MACİT KİMDİR?

Mustafa Macit, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Oltu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ OLTU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Oltu adayı belli oldu. Saadet Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Mustafa Macit oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.