Saadet Partisi Mudanya adayı Enes Bayraktar kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mudanya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mudanya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Mudanya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Enes Bayraktar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENES BAYRAKTAR KİMDİR?

Enes Bayraktar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mudanya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MUDANYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mudanya adayı belli oldu. Saadet Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Enes Bayraktar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.