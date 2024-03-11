Saadet Partisi Kiraz adayı Mesut Sertkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kiraz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Kiraz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Mesut Sertkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MESUT SERTKAYA KİMDİR?

Mesut Sertkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kiraz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KİRAZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kiraz adayı belli oldu. Saadet Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Mesut Sertkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.