Saadet Partisi Karpuzlu adayı Kadir Ali Yelken kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karpuzlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karpuzlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Karpuzlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karpuzlu Belediye Başkan Adayı Kadir Ali Yelken kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADİR ALİ YELKEN KİMDİR?

Kadir Ali Yelken, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karpuzlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARPUZLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karpuzlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Karpuzlu Belediye Başkan Adayı Kadir Ali Yelken oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.