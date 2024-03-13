Saadet Partisi Karayazı adayı Muhammet Hanefi Uzuntürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Karayazı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karayazı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Karayazı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karayazı Belediye Başkan Adayı Muhammet Hanefi Uzuntürk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK KİMDİR?

Muhammet Hanefi Uzuntürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karayazı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAYAZI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karayazı adayı belli oldu. Saadet Partisi Karayazı Belediye Başkan Adayı Muhammet Hanefi Uzuntürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.