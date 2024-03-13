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Saadet Partisi İnönü adayı Yücel İpek kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir İnönü belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Eskişehir İnönü belediye başkan adayı, İnönü ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi İnönü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İnönü Belediye Başkan Adayı Yücel İpek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi İnönü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir İnönü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İnönü Belediye Başkan Adayı Yücel İpek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YÜCEL İPEK KİMDİR?

Yücel İpek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İnönü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İNÖNÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İnönü adayı belli oldu. Saadet Partisi İnönü Belediye Başkan Adayı Yücel İpek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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