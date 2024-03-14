Saadet Partisi İkizce adayı Erol Kışla kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu İkizce belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İkizce belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu İkizce adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İkizce Belediye Başkan Adayı Erol Kışla kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EROL KIŞLA KİMDİR?

Erol Kışla, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İkizce belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İKİZCE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İkizce adayı belli oldu. Saadet Partisi İkizce Belediye Başkan Adayı Erol Kışla oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.