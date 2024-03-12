Saadet Partisi Havran adayı Hasan Balık kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Havran belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Havran adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi HavranBelediye Başkan Adayı Hasan Balık kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN BALIK KİMDİR?

Hasan Balık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Havran belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAVRAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Havran adayı belli oldu. Saadet Partisi Havran Belediye Başkan Adayı Hasan Balık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.