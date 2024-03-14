Saadet Partisi Göksun adayı İshak Köroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş Göksun belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Göksun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kahramanmaraş Göksun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Göksun Belediye Başkan Adayı İshak Köroğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSHAK KÖROĞLU KİMDİR?

İshak Köroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Göksun belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖKSUN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Göksun adayı belli oldu. Saadet Partisi Göksun Belediye Başkan Adayı İshak Köroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.