Saadet Partisi Ferizli adayı Abdullah Satır kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ferizli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Ferizli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ferizli Belediye Başkan Adayı Abdullah Satır kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH SATIR KİMDİR?

Abdullah Satır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ferizli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FERİZLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ferizli adayı belli oldu. Saadet Partisi Ferizli Belediye Başkan Adayı Abdullah Satır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.