Saadet Partisi Felahiye adayı Emin Gönen kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Felahiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Felahiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Felahiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi FelahiyeBelediye Başkan Adayı Emin Gönen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMİN GÖNEN KİMDİR?

Emin Gönen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Felahiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FELAHİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Felahiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Felahiye Belediye Başkan Adayı Emin Gönen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.