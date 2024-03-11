Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Adana Feke belediye başkan adayı, Feke ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Feke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Hasan Gezer kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Feke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Feke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Hasan Gezer kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN GEZER KİMDİR?

Hasan Gezer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Feke belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FEKE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Feke adayı belli oldu. Saadet Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Hasan Gezer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sp Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sarıçam adayı Süleyman Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pozantı adayı Sadık Pinegöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa Gökçe kimdir? İYİ Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe kimdir? Saadet Partisi Kozan adayı Muammer Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaisalı adayı Sadullah Genç kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İmamoğlu adayı Veysel Tüzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title