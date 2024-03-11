Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Feke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Feke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Hasan Gezer kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN GEZER KİMDİR?

Hasan Gezer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Feke belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FEKE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Feke adayı belli oldu. Saadet Partisi Feke Belediye Başkan Adayı Hasan Gezer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.