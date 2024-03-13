Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Doğanşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Doğanşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Adak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAMZA ADAK KİMDİR?

Hamza Adak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Doğanşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DOĞANŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Doğanşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Adak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.