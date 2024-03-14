Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dernekpazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı Zeki Avni Usta kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKİ AVNİ USTA KİMDİR?

Zeki Avni Usta, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dernekpazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DERBEKPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dernekpazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı Zeki Avni Usta oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.