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Saadet Partisi Demirci adayı Zekayi Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Demirci belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Manisa Demirci belediye başkan adayı, Demirci ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Demirci adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Demirci Belediye Başkan Adayı Zekayi Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Demirci belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Demirci adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Demirci Belediye Başkan Adayı Zekayi Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKAYİ YILMAZ KİMDİR?

Zekayi Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Demirci belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DEMİRCİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Demirci adayı belli oldu. Saadet Partisi Demirci Belediye Başkan Adayı Zekayi Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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