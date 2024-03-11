Saadet Partisi Çine adayı Hakan Esgin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Çine belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çine belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Çine adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çine Belediye Başkan Adayı Hakan Esgin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN ESGİN KİMDİR?

Hakan Esgin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çine belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇİNE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çine adayı belli oldu. Saadet Partisi Çine Belediye Başkan Adayı Hakan Esgin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.