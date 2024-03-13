Saadet Partisi Çeltik adayı Mustafa Özeskici kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Çeltik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çeltik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Çeltik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çeltik Belediye Başkan Adayı Mustafa Özeskici kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÖZESKİCİ KİMDİR?

Mustafa Özeskici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çeltik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇELTİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çeltik adayı belli oldu. Saadet Partisi Çeltik Belediye Başkan Adayı Mustafa Özeskici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.