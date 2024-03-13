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Saadet Partisi Çameli adayı Mevlüt Sönmez kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Denizli Çameli belediye başkan adayı, Çameli ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Çameli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çameli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Sönmez kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Çameli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Çameli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çameli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Sönmez kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEVLÜT SÖNMEZ KİMDİR?

Mevlüt Sönmez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çameli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAMELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çameli adayı belli oldu. Saadet Partisi Çameli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Sönmez oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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