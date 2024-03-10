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Saadet Partisi Büyükçekmece adayı Can Karabulut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı, Büyükçekmece ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Büyükçekmece adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Can Karabulut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Büyükçekmece belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Can Karabulut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CAN KARABULUT KİMDİR?

Can Karabulut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Büyükçekmece belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Büyükçekmece adayı belli oldu. Saadet Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Can Karabulut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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