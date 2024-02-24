Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Bursa belediye başkan adayı, Bursa ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Bursa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Bursa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAADET PARTİSİ BURSA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bursa adayı belli oldu. Saadet Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya oldu.

SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana: Hüseyin Acarlar

Adıyaman: Haşim Asnuk

Afyon: Beytullah Karataş

Ankara: Cafer Güneş

Antalya: Ersan Bilgin

Artvin: Gültekin Soydan

Aydın: Fatih Karahan

Bilecik: Ethem Ersöz

Bingöl: Mehmet Eser

Bitlis: Emrah Yurci

Bolu: İsa Sayın

Bursa: İkram Akkaya

Çanakkale: Şaban Sarı

Çankırı: Mustafa Ünver

Çorum: Faruk Cıdık

Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat

Edirne :Tezcan Karakütük

Elazığ: Abdullah Akın

Şanlıurfa: Resul Bebe

Siirt: Tahsin Bayar

Sinop: Barbaros Baltacı

Sivas: Melih Seçilmiş

Şırnak: Mücahit Sansur

Tekirdağ: Ahmet Akçay

Tokat: Selim Işık

Trabzon: Recep Yakuphan

Tunceli: Muhammed Nedim Sadak

Uşak: Ramazan Yavuz Acar

Van: Özay İlhan

Yalova: Celal Korkmaz

Yozgat: Ziya Koçak

Zonguldak: Cem Dereli

İKRAM AKKAYA KİMDİR?

İkram Akkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bursa belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Bursa Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir? Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir? Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bolu adayı İsa Sayın kimdir? Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Saadet Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bingöl adayı Mehmet Eser kimdir? Saadet Partisi Bilecik belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bilecik adayı Ethem Ersöz kimdir? Saadet Partisi Aydın belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Aydın adayı Fatih Karahan kimdir? HSK atama kararnamesi 24 Şubat Cumartesi yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Saadet Partisi Artvin belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Artvin adayı Gültekin Soydan kimdir? Saadet Partisi Antalya belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Antalya adayı Ersan Bilgin kimdir? 24 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title