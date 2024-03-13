Saadet Partisi Bekilli adayı Bilal Osman Zeybek kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bekilli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Bekilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bekilli Belediye Başkan Adayı Bilal Osman Zeybek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİLAL OSMAN ZEYBEK KİMDİR?

Bilal Osman Zeybek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bekilli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEKİLLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bekilli adayı belli oldu. Saadet Partisi Bekilli Belediye Başkan Adayı Bilal Osman Zeybek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.