Saadet Partisi Başiskele adayı Zafer Mutlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Başiskele belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Başiskele adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZAFER MUTLU KİMDİR?

Zafer Mutlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Başiskele belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAŞİSKELE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Başiskele adayı belli oldu. Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.