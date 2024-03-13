Saadet Partisi Aydıncık adayı Mehmet Fatih Ercan kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Aydıncık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aydıncık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Aydıncık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aydıncık Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Ercan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMEY FATİH ERCAN KİMDİR?

Mehmet Fatih Ercan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aydıncık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYDINCIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aydıncık adayı belli oldu. Saadet Partisi Aydıncık Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Ercan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.