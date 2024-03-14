Saadet Partisi Altınordu adayı Haluk Şensoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Altınordu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Altınordu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Haluk Şensoy kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALUK ŞENSOY KİMDİR?

Haluk Şensoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Altınordu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALTINORDU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Altınordu adayı belli oldu. Saadet Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Haluk Şensoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.