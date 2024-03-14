Saadet Partisi Akyazı adayı Şeref Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akyazı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Akyazı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan Adayı Şeref Tan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞEREF TAN KİMDİR?

Şeref Tan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akyazı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKYAZI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akyazı adayı belli oldu. Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan Adayı Şeref Tan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.