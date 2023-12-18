Brezilya'nın São Paulo şehrinde lüks bir mahalle olan Jardins'te silahlı çatışma çıktı. İş adamı Rogério Saladino, dedektif Milene Estevam ve güvenlik görevlisi Alex James hayatını kaybetti. Çatışma, bir ev soygununa müdahale etmek için bölgeye giden iki polis memuru ile başladı. Rogério'nun evindeki güvenlik kameralarına erişmek isteyen polisler, iş adamının silah çekmesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Milene ve Alex de hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

São Paulo'da lüks mahallede çıkan çatışamada işadamı Rogério Saladino ve iki kişi öldü

İş adamı Rogério Saladino (56) ve araştırmacı Milene Estevam (39), São Paulo'nun lüks bir bölgesi olan Jardins mahallesinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Çatışmada Rogério'nun evinde güvenlik görevlisi olan Alex James de öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde Rogério, Milene ve başka bir sivil polis memurunun karıştığı silahlı saldırı görülüyor.

Sivil Polise göre, Dışişleri Cezai Soruşturma Departmanından (DEIC) iki polis memuru, önceki gece meydana gelen bir ev soyguna müdahale etmek için São Paulo'nun lüks bir mahallesi olan Jardins'teki bir sokağa gitti.

Adrese vardıklarında Milene Estevam ve ona eşlik eden başka bir sivil polis memuru, Rogério Saladino'nun evindeki güvenlik görevlisi Alex James Gomes Mury'den ondan evin güvenlik kameralarındaki görüntülere erişmesini istedi.

Alex daha sonra görüntüleri aktarma izni almak için Rogério ile konuşmaya gitti. Polis raporuna göre tanıklar polise, Rogério'nun evin güvenlik kulübesine gittiğini ve sahte polis memuru olduklarından şüphelenerek iki silah (kendi adına kayıtlı bir .380 ve kayıtsız bir .45) aldığını söyledi. ve iki kez havaya ateş açıldı.

Kısa süre sonra evin kapısını açarak sivil polislere ateş açtı. Kurşunlar, vurulduktan sonra düşen dedektif Milene'ye isabet etti. Milene'ye eşlik eden polis memuru ateşe karşılık vererek Rogério Saladino'yu vurdu.

İş adamının düştüğünü gören güvenlik görevlisi Alex James, Rogério'nun yanında bulunan silahlardan birini aldı ve sivil polis memurunu vurmaya çalıştı, o da misilleme yaptı. Alex olay yerinde vurularak hayatını kaybetti.

Rogério, São Paulo Hastanesi'ne götürüldü, ancak aldığı yaralara yenik düştü ve öldü. Milene Estevam da kurtarıldı ancak Santa Casa'da öldü.

Polis raporuna göre soruşturma sırasında polis, Rogério Saladino'nun evinde çok sayıda alkollü içkinin yanı sıra uyuşturucu (marihuana, esrar ve sentetik uyuşturucu) parçaları buldu.

Ayrıca iş adamının polisle girdiği çatışmada kullandığı silahlardan biri olan 45'lik tabanca da ruhsatlı değildi.