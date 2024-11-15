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Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?
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Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ne mezunu ve Rümeysa Kadak kimdir soruları sık sık araştırılıyor. Peki, Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rümeysa Kadak ne mezunu ve Rümeysa Kadak'ın siyasi hayatı sık sık gündeme geliyor. Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu? Detaylar haberimizdedir...

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan kişi, Marmara Üniversitesi öğretmenlik bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim görmüş, yüksek lisans eğitimine SOAS, Londra Üniversitesi'nde küresel diplomasi alanında devam etmiştir. Daha sonra, Oxford Üniversitesi'nde yalnızca yöneticilere özel işletme yüksek lisansı programına kabul edilerek tarihin en genç öğrencilerinden biri olmuştur.

Öğrencilik yıllarında, üniversite konseyinde başkanlık yaparak ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alarak çeşitli liderlik deneyimleri kazanmıştır. Münazara kulübü başkanlığı yaparak dünya şampiyonlarının katıldığı münazara turnuvalarını organize etmiş, ulusal ve uluslararası projelere öncülük etmiştir. Üniversite eğitimini tamamlarken iki kurumda öğretmenlik yapmış; ayrıca uluslararası bir gazete ve televizyon kanalında çalışma deneyimi kazanmıştır.

Siyasi kariyerine 21 Mayıs 2017'de, Ak Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilerek başlamıştır. 2017-2018 yıllarında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 27. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak hizmet vermiştir. Eğitim, gençlik, girişimcilik ve siyasal iletişim alanlarına odaklanan bu kişi, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

RÜMEYSA KADAK NE MEZUNU?

AK Partili vekil Rümeysa Kadak (28), dünyada sadece 4 kişiye verilen burs ile Oxford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, dünyada sadece 4 kişiye verilen burs ile İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Gelişme sonrası çok sayıda kullanıcı "torpil" iddiasında bulunurken Kadak konuyla ilgili açıklama yaparak "Türkiye'de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim" dedi.

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?

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