RTÜK program durdurma cezası nedir? Hangi dizilere RTÜK ceza verdi?

RTÜK program durdurma cezası nedir? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son dönemde televizyon dizileriyle ilgili aldığı kararlarla gündemde. İzleyicilerin sıkça merak ettiği "RTÜK program durdurma cezası hangi dizilere geldi?" sorusu, özellikle son açıklamaların ardından araştırılmaya başlandı. RTÜK, yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle bazı dizilere program durdurma cezası verdi.Son alınan kararlarda hangi dizilerin bu cezaya maruz kaldığına ilişkin detaylar, dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. RTÜK'ün açıklamasına göre, cezalar toplumun ahlaki değerlerini koruma amacı taşıyor.

RTÜK PROGRAM DURDURMA CEZASI NEDİR?

RTÜK program durdurma cezası, televizyon kanallarında yayınlanan dizilerdeki şiddet, cinsellik veya toplumsal değerlerle çelişen sahneler nedeniyle uygulanıyor. RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

HANGİ DİZİLERE RTÜK CEZA VERDİ?

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi. Konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.