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Roman Abramoviç'e Güney Kıbrıs'ta soruşturma: Servetini gizlediği iddia ediliyor

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Roman Abramoviç'e Güney Kıbrıs'ta soruşturma: Servetini gizlediği iddia ediliyor
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Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in mali işleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, Deloitte'un servetini gizlemek için belgelerin tahrif edilmesine yardım ettiği iddiasının ardından açıldı.

BBC'nin haberine göre, Güney Kıbrıs polisi, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in mali işleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, BBC Panorama'nın, dünyanın en büyük muhasebe şirketi Deloitte'un Abramoviç'in servetini gizlemek ve vergiden kaçmak için belgelerin tahrif edilmesine yardım ettiğini ortaya koyan haberinin ardından açıldı.

Karar, Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından bu hafta Lefkoşa'da kara para aklamayla mücadeleyi görüşen meclis komisyonunda milletvekillerine duyuruldu. Yetkili, BBC ile Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun (TBIJ) ortak raporundaki bulguların polisin Mali İstihbarat Birimi'nce inceleneceğini ve suç işlenip işlenmediğinin araştırılacağını söyledi.

Rapora göre Deloitte'un Kıbrıs'ta 2006 yılında onayladığı hesaplarla süper yatlar, malikaneler ve özel jetlerden oluşan 672 milyon dolarlık (508 milyon sterlin) varlık, Abramoviç'in şirket hesaplarından kayboldu. Şirketin, oligarkın servetine çıkacak büyük bir vergi faturasından kaçınmak için belgelerde tahrifata dayanan bir planda da danışmanlık yaptığı görülüyor.

Kanıtlar, Abramoviç'in mali işlerine ve 1995-2022 yılları arasında Kıbrıs'tan yönetilen offshore şirketler ağına ilişkin binlerce belgeyi içeren sızdırılmış dosyalarda yer alıyor. Dosyalar 2023'ten bu yana Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun "Cyprus Confidential" soruşturması kapsamında inceleniyor.

Kıbrıs polisinden Andreas Anastasiades, Mali Suçlar Birimi'nin delil toplamaya başladığını ve soruşturmanın birkaç ay sürmesinin beklendiğini söyledi. Deloitte'un çalışmalarının da incelenip incelenmeyeceği sorusuna "Olaya karışmış olabilecek her şirkete ve kişiye bakacağız" yanıtını veren Anastasiades, "Dolandırıcılık olup olmadığını ya da belgelerle oynanıp oynanmadığını göreceğiz" dedi.

Abramoviç'in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırmadığını ve servetini gizlemediğini, Panorama'nın milyarderin herhangi bir belgenin tahrif edildiğinden haberdar olduğuna ya da buna izin verdiğine dair kanıt sunmadığını belirtti. Avukatlar, şirketlerin profesyonellerin tavsiyelerine dayanmasının meşru olduğunu da vurguladı. Deloitte Kıbrıs ise yasalara uygun hareket ettiğini, belgeler 20 yılı aşkın süre önceye ait olduğu ve artık erişilemediği için yorum yapamayacağını açıkladı.

Kaynak: BBC

BBC
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