Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar?

Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar?
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Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar sorusu, oyunseverlerin gündeminden düşmüyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük popülerlik kazanan Roblox'a Türkiye'den erişim 2024 yılında mahkeme kararıyla engellenmişti. Peki, Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman sona erecek?

Roblox'a yeniden erişim sağlanabilmesi için platformun Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyum sağlaması bekleniyor. Bu nedenle kullanıcılar "Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar?" sorusunun cevabını hem resmi açıklamalardan hem de platformun atacağı adımlardan öğrenmeye çalışıyor. Peki, Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar? Roblox tekrar ne zaman açılır? İşte detaylar...

ROBLOX TÜRKİYE ERİŞİM YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?

Roblox'un Türkiye'deki erişim yasağı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alınmıştı. Kararın gerekçesi olarak platformda yer alan uygunsuz ve çocuklara zarar verebilecek içerikler gösterilmişti. Bu süreçte Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar sorusu gündemden hiç düşmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Roblox ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bakan, platformun sakıncalı içerikleri kaldırması ve gerekli düzenlemeleri yapması durumunda erişim yasağının yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Bu açıklama, Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar sorusuna umut verici bir yaklaşım olarak yorumlandı.

Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar?

ROBLOX TEKRAR AÇILACAK MI?

Roblox yönetimi de Türkiye'de tekrar erişime açılmak istediklerini, yerel düzenlemelere uygun olarak yeni güvenlik sistemleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca mahkeme kararına itiraz ettiklerini ve Türkiye'de temsilcilik açma planlarının olduğunu duyurdu. Bu gelişmeler Roblox Türkiye erişim yasağı ne zaman kalkar sorusunun cevabının yakında netleşebileceğini gösteriyor.

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