Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
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Roblox ne zaman açılacak? sorusu, 16 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'deki milyonlarca oyuncu ve aile tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'de BTK tarafından erişime kapatılan popüler oyun platformu hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Roblox tekrar açılacak mı?

Genç kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla erişime engellenmişti. Aradan geçen sürede platformun yeniden açılıp açılmayacağına dair beklentiler giderek arttı. Peki, Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla uygulanmış ve platformun çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX TEKRAR AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için "belirlenen içeriklerin kaldırılması" şart koşuluyor. Bu içerikler platformdan çıkarıldığında erişim kararının yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un tekrar açılması için gerekli düzenlemeler ve yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Şu ana kadar platformdan resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Roblox erişim engelinin kalkacağı tarihe dair haberleri BTK, Ulaştırma Bakanlığı ve mahkeme kararlarını takip ederek öğrenebilecek. 16 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum, sürecin hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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