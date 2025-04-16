Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 16 Nisan 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Türkiye'deki kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna net bir cevap ararken, Roblox'un erişim engelinin kaldırılması için sürdürülen çalışmalar dikkatle takip ediliyor. Bakanlık ve yargı süreçleri çerçevesinde alınacak kararlar, Roblox'un Türkiye'de tekrar ne zaman erişime açılacağını belirleyecek. Peki, Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? İşte, 16 Nisan 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti. Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.