Roblox ne zaman açılacak? 22 Temmuz Roblox neden kapatıldı, açılacak mı?

Roblox ne zaman açılacak? 22 Temmuz Roblox neden kapatıldı, açılacak mı?
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Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de milyonlarca oyuncusu bulunan popüler oyun platformu Roblox, 2024 yılında erişime kapatılmıştı. 22 Temmuz itibarıyla hala erişilemeyen Roblox'un yeniden ne zaman aktif hale geleceği ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

22 Temmuz Roblox neden kapatıldı? Kullanıcılar bu sorunun yanıtını ararken, platformun Türkiye'de hangi gerekçelerle erişime engellendiği de netlik kazandı. Mahkeme kararıyla alınan erişim engelinin ardından gözler Roblox'un açıklamalarına çevrildi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 22 Temmuz Roblox neden kapatıldı, açılacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox açılacak mı 2025? Sorusuna doğrudan bir tarih verilmiş değil. Ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, platformda tespit edilen sakıncalı içeriklerin kaldırılması hâlinde erişim engelinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Roblox yetkilileri ise Türkiye'de ofis açmayı ve yasal düzenlemelere uymayı planladıklarını belirtti.

Roblox ne zaman açılacak? 22 Temmuz Roblox neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla uygulanmış ve platformun çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Roblox ne zaman açılacak? 22 Temmuz Roblox neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, Roblox açıldı mı, ne zaman açılır, neden kapandı gibi sorularla interneti tarıyor. Ancak şu anda resmi makamlar tarafından herhangi bir yeni tarih verilmiş değil. Açılma kararı alındığında BTK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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