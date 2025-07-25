Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 26 Temmuz Roblox son gelişmeler!

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 26 Temmuz Roblox son gelişmeler!
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Türkiye'de Roblox açılacak mı sorusu uzun süredir gündemde ve özellikle 26 Temmuz itibarıyla kullanıcılar "Roblox açıldı mı?", "Ne zaman açılacak?" şeklinde yoğun aramalar yapıyor. Roblox'un erişime açılmasını bekleyen milyonlarca Türk oyuncu, konunun takibini sürdürüyor.

7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Türkiye'den erişim engeli getirilen platform hakkında Roblox açılacak mı sorusu halen yanıt bekliyor. Roblox ne zaman açılacak sorusunun cevabı ise hem hükümet hem de platform yetkililerinin görüşmeleriyle şekilleniyor. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 26 Temmuz Roblox son gelişmeler!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox açılacak mı sorusuna resmi olarak "henüz açılmadı" cevabı verildi. Platform Türkiye'de kapalı durumdayken, ne zaman açılacağına dair net bir tarih kamuoyu ile paylaşılmadı.

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 26 Temmuz Roblox son gelişmeler!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord ile görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. "Belirli içerikler çıkarıldığında, tekrar mahkemeye müracaat edilirse erişim mümkün olabilir" dedi. Ancak bu süreç henüz tamamlanmış değil.

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 26 Temmuz Roblox son gelişmeler!

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 7 Ağustos 2024'te uygulamaya konuldu. Engelin temel sebeplerinden biri, platformda "çocuk istismarı" ve "uygunsuz içerikler" barındırdığı yönünde iddiaların yer almasıydı.

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