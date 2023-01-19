Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Erdoğan tekrar aday olabilir mi?

2023 seçim tarihi belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman?

Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Muhalefetten bazı isimlerin Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağına yönelik açıklamaları üzerine Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Erdoğan seçimde tekrar aday olabilir mi? soruları gündeme taşındı. Adalet Bakanı Bozdağ yanıtladı! Peki, Erdoğan tekrar aday olabilir mi? İşte detaylar...

ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLABİLİR Mİ?

Anayasa'nın 101. maddesinin 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini belirten Bozdağ, ikinci uygulamanın ise bu yıl olacağını söyledi. Bozdağ, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildi. Bu seçimde ise ikinci kez aday olacaktır. Yani adaylığı önünde bir engel yoktur" dedi.

BOZDAĞ: ADAYLIĞININ ÖNÜNDE HİÇBİR HUKUKİ ENGEL YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve milletin ortak adayı olduğunu söyleyen Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını bildirdi.

"BU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İKİNCİ ADAYLIĞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır.

"101. MADDENİN İKİNCİ UYGULAMASI 2023'TE OLACAK"

Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

"ADAYLIĞININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOKTUR"

Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.