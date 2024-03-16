Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli?
Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Mezitli Belediye Başkan adayı olan Recep Gül hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Recep Gül'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RECEP GÜL KİMDİR?
Recep Gül, Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.