Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Recai Kutan kaç yaşında öldü ve neden öldüğü gündeme geliyor. Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir...

RECAİ KUTAN ÖLDÜ MÜ?

Saadet Partisi'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.

RECAİ KUTAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Saadet Partisi kurucu genel başkanı Recai Kutan'dan acı haber geldi. Siyaset dünyasının tanındık isimlerinden Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

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