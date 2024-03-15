Ramazan Selek kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Güney Belediye Başkan adayı Ramazan Selek kaç yaşında, nereli?
Ramazan Selek kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Güney Belediye Başkan adayı Ramazan Selek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Güney Belediye Başkan adayı olan Ramazan Selek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ramazan Selek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ramazan Selek kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Güney Belediye Başkan adayı Ramazan Selek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAMAZAN SELEK KİMDİR?
Ramazan Selek, Yeniden Refah Partisi Denizli- Güney Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Güney Belediye Başkan adayı Ramazan Selek emeklidir ve ortaokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.