Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut tutuklandı mı?

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle Erkan Baykut gözaltına alınmıştı. Baykut'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Birçok kişiRamazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in neden ve nasıl öldürüldüğü merak ediyor. Katil Erkan Baykut gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesini verdi. İşte detaylar!

NE OLMUŞTU?

Çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Erkan Baykut'un İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

RAMAZAN HOCA'NIN KATİLİ TUTUKLANDI MI?

Hakimlikteki işlemleri devam eden şüphelinin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Erkan Baykut ifadesinde babasının Fatih'teki mantolama yalıtım dükkanında çalıştığını, maktul Pişkin'i tanımadığını ve Pişkin'i Afgan uyruklu "Saboor Muradi" isimli kişi sandığını öne sürdü. Şüpheli, olay tarihinde maktulü Saboor Muradi sanarak yanına yaklaştığını ve başlangıçta yaralama amacıyla ona taş attığını ifade etti. Ancak taşın isabet etmemesi üzerine, Pişkin'in kendisine karşılık verdiğini belirtti. Olayın heyecanı içinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçağı maktulün karın bölgesine 2-3 kez sapladığını, ardından olay yerinden hızla kaçtığını açıkladı.

RAMAZAN HOCA'YI NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantısı olmadığını, Pişkin'i ilk kez 2021'de sosyal medyada gördüğünü öne süren şüpheli Erkan Baykut, "Daha sonra iki ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan 'Çaycı Ramazan Hoca' isimli kişiyi iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradi olduğunu sandım. Saboor Muradi sürekli olarak rüyalarıma giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü'nden satın aldım." ifadelerini kullandı. Şüpheli Erkan Baykut'u öldürme kastı olmadığını savunarak olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.