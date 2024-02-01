Ramazan Hoca cenazesi ne zaman, nerde kılınacak?

Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. İstanbul'da çay ocağı işleten ve kentte İslam'ı anlatan Pişkin, kimliği belirsiz bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan Hoca cenazesi ne zaman, nerde kılınacak?

RAMAZAN HOCA CENAZESİ NE ZAMAN, NERDE KILINACAK?

"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan ve Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

Ramazan Böçkün'ün cenazesi bugün saat 10:00 civarında Diyarbakır Havalimanına getirilecek.

Böçkün'ün cenaze namazı öğle vaktine müteakip Ulu Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Böçkün, Çift Havuz Mezarlığına defnedilecek. Ramazan Hoca'nın cenaze ve defin merasimine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Ramazan Böçkün'ün taziyesinin Gaziler Semti son durakta bulunan Hz. Hamza Camiinde olacağı öğrenildi.