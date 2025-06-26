Prens 4. sezon yayınlanacak mı? Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte beklenen tarih!
Prens 4. sezon yayınlanacak mı? Türkiye'nin sevilen komedi dizisi Prens'in hayranları, dizinin geleceğini merakla bekliyor. Özellikle 3. sezonun 20 Haziran 2025'te yayınlanan bölümü sonrası "Prens 4. sezon yayınlanacak mı?" sorusu sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı.
Prens 4. sezon yayınlanacak mı ve dizinin yeni sezonuna dair resmi bir açıklama yapıldı mı? Max Türkiye'den henüz kesin bir tarih gelmese de, kulislerden gelen bilgilere göre Prens 4. sezon yayınlanacak. Senaryo çalışmaları başladı ve oyuncuların yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Peki, Prens 4. sezon yayınlanacak mı? Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte beklenen tarih!
PRENS 4. SEZON YAYINLANACAK MI?
Prens 4. sezon yayınlanacak mı sorusuna yönelik olumlu sinyaller sadece izleyicilerden değil, oyunculardan da geliyor. Dizinin Kaptan Van Dijk karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, katıldığı bir programda "Giraylar istiyor, bu işin sahibi onlar" diyerek Prens 4. sezon yayınlanacak mı sorusuna umut verici bir yanıt verdi.
PRENS 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı henüz açıklanmadı.
PRENS DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Prens – Giray Altınok
Kalesh – Serdar Orçin
Sion – Ceyda Düvenci
Anarkhia – Aslı Tandoğan
Thenio – Çağdaş Onur Öztürk
Hasharia – Derya Pınar Ak
Orion – Onur Özaydın
Larg – Bahadır Vatanoğlu
Köle – Canberk Gültekin
Elçi Sangu – Kerem Özdoğan
Kaptan Van Dijk – Çağlar Ertuğrul
Csillia – Ebru Şahin
Caren – Zeynep Tuğçe Bayat
Ursa – Şevket Süha Tezel
III. Vlad – Mert Doğan