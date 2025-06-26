Prens 4. sezon yayınlanacak mı ve dizinin yeni sezonuna dair resmi bir açıklama yapıldı mı? Max Türkiye'den henüz kesin bir tarih gelmese de, kulislerden gelen bilgilere göre Prens 4. sezon yayınlanacak. Senaryo çalışmaları başladı ve oyuncuların yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Peki, Prens 4. sezon yayınlanacak mı? Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte beklenen tarih!

PRENS 4. SEZON YAYINLANACAK MI?

Prens 4. sezon yayınlanacak mı sorusuna yönelik olumlu sinyaller sadece izleyicilerden değil, oyunculardan da geliyor. Dizinin Kaptan Van Dijk karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, katıldığı bir programda "Giraylar istiyor, bu işin sahibi onlar" diyerek Prens 4. sezon yayınlanacak mı sorusuna umut verici bir yanıt verdi.

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı henüz açıklanmadı.

PRENS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Prens – Giray Altınok

Kalesh – Serdar Orçin

Sion – Ceyda Düvenci

Anarkhia – Aslı Tandoğan

Thenio – Çağdaş Onur Öztürk

Hasharia – Derya Pınar Ak

Orion – Onur Özaydın

Larg – Bahadır Vatanoğlu

Köle – Canberk Gültekin

Elçi Sangu – Kerem Özdoğan

Kaptan Van Dijk – Çağlar Ertuğrul

Csillia – Ebru Şahin

Caren – Zeynep Tuğçe Bayat

Ursa – Şevket Süha Tezel

III. Vlad – Mert Doğan