PP Ne demek? PP hangi kelimenin kısaltmasıdır?

PP Ne demek? Sorusu, son yıllarda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sıkça görmeye başladığımız PP kısaltması hangi kelimenin kısaltmasıdır? İşte PP ne demek? Sorusunun cevabı.

PP Ne demek? Sorusunu hepimiz mutlaka sormuşuzdur. Son yıllarda sürekli karşılaşmakta olduğumuz PP kelimesinin açılımı, insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki PP kısaltması hangi kelimenin kısaltmasıdır? PP nerelerde kullanılıyor? İşte PP ne demek? Sorusunun cevabı.

PP NE DEMEK?

PP Kısaltması, İngilizce 'de yer alan '' Profile Picture'' kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.Sosyal medya üzerinde, hepimizin kullandığı profil fotoğrafı özelliğine verilen kısaltma bir isimdir. Peki Profile picture ne demek?

PROFILE PICTURE NE DEMEK?

Profile picture kelimesi, Türkçe olarak ''Profil Fotoğrafı'' anlamına gelmektedir. Sosyal medya hesaplarımızda, kendimizi tanıtmak, yüzümüzün yer aldığı bir fotoğrafı yerleştirmek için kullanılan yere verilen isimdir.

PP HANGİ KELİMENİN KISALTMASIDIR.

PP Kısaltması, İngilizce 'de yer alan '' Profile Picture'' kelimelerinin kısaltmasıdır.