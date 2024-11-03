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Polis Akademisi Başkanı kim oldu? Yeni Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı kimdir?

Polis Akademisi Başkanı kim oldu? Yeni Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı. Peki, Polis Akademisi Başkanı kim oldu? Yeni Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı. Polis Akademisi Başkanı kim oldu? Yeni Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı kimdir?

YENİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI MURAT BALCI KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Balcı, Polis Akademisi Başkanlığına atandı.

İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1998 yılında kayıt yaptırdığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini yüksek derede ile 2002 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında 2002 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini "Devlet Hesabına Yapılan Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçu" başlıklı tezi ile 2004 yılında tamamladı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2009 yılında "Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları" adlı tezi ile doktora derecesi aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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