Pluribus ne demek? Latince, modern dillerin önemli bir kısmına kök sağlayan klasik bir dildir. "Pluribus" kelimesi de bu zengin dilin içinde hem anlam hem de biçim açısından dikkat çekici bir yere sahiptir.

PLURIBUS NE DEMEK?

Latince kökenli "pluribus" kelimesi, temel olarak "çoğul", "birçok" veya "birden fazla" anlamlarına gelir. Sözcük, Latince "plus" yani "daha fazla" kökünden türemiştir. Dilbilgisel açıdan ele alındığında, "pluribus" ablativus pluralis (çoğul ayrılma hâli) biçimindedir. Bu kullanım biçimi, bir şeyin birçok unsurdan ayrıldığını veya birçok şeyin içinden geldiğini belirtir. Dolayısıyla "pluribus" tek başına kullanıldığında "birçok şeyden" ya da "birçok kişi arasından" anlamını taşır.

"Pluribus" kelimesi, en çok "E pluribus unum" ifadesinde karşımıza çıkar. Bu ifade Amerika Birleşik Devletleri'nin mottolarından biridir ve Latince bir deyiş olarak hem dil hem tarih açısından önemlidir. "E pluribus unum" ifadesi, Türkçeye genellikle "Çokluktan birliğe" ya da "Birçok şeyden bir (ulus)" şeklinde çevrilir. Buradaki "pluribus", "çokluk" anlamına gelir ve farklı unsurların birleşerek bir bütün oluşturduğu fikrini taşır.

Kelimenin kullanıldığı bağlam, anlamını güçlendirir. "Ex" ya da "e" edatıyla birlikte kullanıldığında "-den, -dan" anlamı kazanır. Bu durumda "ex pluribus" ifadesi "birçok şeyden" anlamına gelir. Bu yapı, "ex pluribus unum" cümlesinde olduğu gibi "birçok şeyden bir tane" şeklinde tamamlanır. "Unum" kelimesi "bir" demektir ve bu iki sözcük birleştiğinde birlik fikrini anlatan güçlü bir Latince ifade ortaya çıkar.

Dilbilgisel olarak, "pluribus"un ablativus pluralis hâlinde olması önemli bir detaydır. Latince'de ablativus hâli genellikle ayrılma, kaynak veya neden ilişkisini belirtir. Dolayısıyla "pluribus"un bu hâli, bir şeyin "birçok unsurdan" geldiğini ya da "birçok şeyden ayrıldığını" ifade eder. Bu yönüyle kelime sadece anlam değil, biçim açısından da Latince'nin sistematik yapısını gösterir.