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Phil Collins'ten Hall of Fame töreninde söz: Benden son duyduğunuz bu olmayacak

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Phil Collins, Los Angeles'ta düzenlenen törenle bu kez solo sanatçı olarak Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Sahneye iki bastonla çıkan 75 yaşındaki müzisyen, konuşması sırasında duygulandı.

İngiliz müzisyen Phil Collins, cumartesi akşamı Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenen törenle Rock and Roll Hall of Fame'e solo sanatçı olarak kabul edildi. Collins, daha önce Genesis grubunun üyesi olarak da bu onura layık görülmüştü.

Collins'i sahneye Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker davet etti. Sağlık sorunları nedeniyle 2022'deki Genesis veda turnesinden bu yana sahneye çıkmayan 75 yaşındaki sanatçı, iki bastonla kürsüye yürüdü ve salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Euronews'ün aktardığına göre Collins, mikrofonu aldığında "Göründüğüm kadar kötü değilim" dedi. Ünlü müzisyen, "Benden son duyduğunuz bu olmayacak, size söz verebilirim" diye ekledi.

Konuşması sırasında duygulanan Collins'i törende, oyuncu Lily Collins'in de aralarında bulunduğu çocukları izledi. Gecede Cynthia Erivo, sanatçının "In The Air Tonight" şarkısını seslendirirken Travis Barker da parçanın davul bölümünü çaldı.

Collins, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Hayatım birbiri ardına gelen olaylardan, birbiri ardına gerçekleşen hayallerden ibaret oldu" dedi.

Aynı gece Wu-Tang Clan, Billy Idol, Queen Latifah, MC Lyte, Joy Division/New Order ve hayatını kaybeden Luther Vandross da Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi. Bu yılın listesinde yer alan Oasis, Sade ve Iron Maiden ise törene katılmadı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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