Bir dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gafur karakteri ile büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, 1 Mart 1963'te Kars'ta doğdu. İstanbul'da üç çocuktan biri olarak büyüdü. Ailesinin imalat işine girmesi yönündeki baskılarına rağmen oyuncu olma hayalini sürdürdü. Açıkalın, ilk televizyon deneyimini TRT 1'de yayınlanan Kim Bunlar? adlı dizide yaşadı. Çiçek Taksi adlı komedi dizisindeki rolleri ve Avrupa Yakası adlı dizideki Gaffur karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

PEKER AÇIKALIN BEYİN KANAMASI MI GEÇİRDİ?

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.