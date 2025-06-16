Pazartesi hangi diziler var? 16 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesigünü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çırak
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"
00:15 Tutunamayanlar